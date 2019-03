Verdacht pakketje werd bewust neergelegd op station Enschede

ENSCHEDE - Het verdachte pakketje dat donderdag werd aangetroffen in een trein op station Enschede , is daar bewust neergelegd. Dat zegt de politie na een eerste onderzoek. „Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van opzet, met als doel onrust te veroorzaken.” Een dader is nog niet in beeld.

Het station van Enschede werd donderdagmiddag ontruimd, nadat in de intercity Enschede-Schiphol Airport van 16.16 uur een verdacht pakketje was aangetroffen. De politie rukte met veel manschappen en materieel uit en zette het station grotendeels af, waarna explosievendeskundigen het voorwerp uit de intercity haalden. „Het pakketje was totaal ongevaarlijk, maar zeker met de aanslagen in Utrecht in je achterhoofd kan het de schijn wekken wel gevaarlijk te zijn”, zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast.

Forensisch onderzoek

Het gevonden pakketje wordt momenteel forensisch onderzocht. Dat is volgens de politie geen standaardprocedure. „Maar omdat we nu aanleiding hebben om te denken dat het er bewust is neergelegd, willen we achterhalen wie ervoor verantwoordelijk is”, aldus Ballast. „Behalve dat zo’n verdacht pakketje heel veel onrust zou kunnen veroorzaken, heeft het ook een grote politie-inzet teweeggebracht. We willen onderzoeken wie zoiets doet.”

De politie wil niets over het aangetroffen pakketje zelf zeggen. „Dat is daderinformatie en die houden we daarom liever nog even voor ons”, aldus Ballast.

Zwarte koffer

Ook afgelopen maandagmiddag werd het station in Enschede korte tijd ontruimd na het aantreffen van een verdacht object. Het bleek toen om een onbeheerde zwarte koffer te gaan, waar geen verder onderzoek naar wordt gedaan. Waarschijnlijk is er geen verband tussen beide zaken, al zegt de politie dat nog niet volledig te kunnen uitsluiten. Ballast: „Maar op zo’n dag als maandag zien we dat mensen extra alert zijn vanwege de aanslag in Utrecht.”

Oplettender

Dat het treinstation in Enschede twee keer in een week tijd werd ontruimd, is voor NS geen reden voor extra maatregelen. „We merken dat treinreizigers deze week oplettender zijn, maar gelukkig was het beide keren loos alarm”, zegt NS-woordvoerder Corien Koetsier. „Het huidige onderzoek in Enschede is een zaak van de politie. Wij hebben onze vaste mensen in de trein. Zij zullen wellicht een extra ronde maken, maar van extra maatregelen is verder geen sprake.”

Zowel de onbeheerde koffer afgelopen maandag als het verdachte pakketje van donderdag werd tijdens (het begin van) de avondspits aangetroffen. Treinreizigers van en naar Enschede liepen daardoor forse vertraging op. Donderdag reden de treinen rond 18.00 uur weer normaal.