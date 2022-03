Verdachte rond dode man uit het Enschedese ‘wisselhuis’ 14 dagen langer vast

Op vrijdag 25 februari werd een 66-jarige bewoner van een woning in de Kastanjestraat in Enschede mishandeld. Wat de aanleiding was, is niet bekend. Toen de politie en de ambulance aankwamen, was de man die ervoor verantwoordelijk zou zijn al gevlogen. Agenten konden hem niet veel later in een horecagelegenheid arresteren. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en poging zware mishandeling en zit sindsdien vast.

Het rijtjeshuis is een pand dat door een Turkse Enschedeër en zijn vrouw verkamerd is en sinds 2017 verhuurd wordt. Zij gebruiken het als beleggingsobject, maar gaan niet over wie er in het huis wonen, gaf zij eerder al aan: daarvoor hebben ze een makelaarskantoor in de arm genomen. In totaal is er plek voor zes mensen.

Verpauperde woning

De woning oogt verpauperd. Aan de kozijnen is al jaren niets gedaan, in de voortuin ligt - tussen het onkruid - een zak zand. De man leefde in een tot kamer verbouwde woonkamer. Volgens omwonenden ging het om een ‘iele man’, die er ongezond uit zat en geen Nederlands sprak. De doorloop in het huis is groot, volgens een buurvrouw. Eens in de paar maanden is er wel een nieuwe, tijdelijke, buitenlandse huurder.

Of de verdachte een huisgenoot was van de 66-jarige en of hij aan de gevolgen van de verwondingen is overleden, wordt niet gedeeld. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er vooralsnog geen mededelingen over het incident worden gedaan, behalve dat hij nog in beperkingen zit. Het onderzoek loopt.

De eigenaresse van het huis wil op dit moment niets zeggen over het incident. Een medewerkster van het advocatenkantoor laat weten dat de raadsman van de verdachte vakantie heeft en niet bereikbaar is.