Verdenking van vogelgriep in het Wooldrikspark: gemeente waarschuwt met borden

Dode watervogels in de vijver in het Wooldrikspark zijn mogelijk gestorven aan vogelgriep. De besmetting is nog niet bevestigd, maar het vermoeden is sterk genoeg om te waarschuwen. Sinds enkele dagen staan er borden rond de vijver met de tekst ‘Verdenking van vogelgriep’.

Kinderboerderij ernaast

De borden waarschuwen passanten ook om uit de buurt te blijven en geen dode of zieke vogels aan te raken. Dode vogels worden weggehaald, aldus de gemeente. Mocht er inderdaad sprake zijn van vogelgriep, dan heeft dat ook gevolgen voor de naastgelegen kinderboerderij Erve ’t Wooldrik. De kippen en andere vogels die er op dit moment nog vrij rondscharrelen, moeten dan ‘afgeschermd’ worden van wilde vogels. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk; afschermen is in elk geval bedoeld om te ‘voorkomen dat vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen’, aldus de overheid.

Een ophokplicht geldt op dit moment niet voor vogels op kinderboerderijen. Die vallen onder hobbyhouders. Ophokken is alleen voor bedrijven. Kinderboerderij Erve ’t Wooldrik grenst direct aan de vijver in het Wooldrikspark, waar enkele tientallen watervogels leven.

Slecht te bestrijden

Onlangs werd vogelgriep vastgesteld in het Stroinkpark, wat aan een groot deel van de watervogels het leven kostte. Vogelgriep is slecht te bestrijden. Ook worstelen instanties als de dierenbescherming en dierenartsen met de lijdensweg voor de dieren. Vangen en euthaniseren is omslachtig, tijdrovend en kostbaar. Bovendien kunnen de wilde dieren die besmet raken lang niet allemaal gevonden worden.