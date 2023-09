Verhitte discussie over naveltruitjes op Bonhoeffer College: ‘Dochter mag geen crop top meer aan’

Weer een gebaar naar de regio: Nobian verhuist eigen bollebozen naar Twente

Zoutwinbedrijf Nobian verhuist zijn onderzoeksafdeling volgend jaar van Deventer naar de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Nobian - het vroegere Akzo - vestigt zich met ongeveer twintig onderzoekers in het gebouw The Gallery, dat daarvoor wordt uitgebreid.