Verhuizing bibliotheek Enschede uitgesteld, beoogd aannemer te duur

Breekpunt

Vooral het risico van de bouw bleek het breekpunt. „Wij betalen een prijs en wat krijg je daarvoor, daar hadden we een forse discussie over. We hadden informatie dat we het elders goedkoper konden krijgen.” Daarop is het contract tussen het bouwbedrijf uit Goor en de gemeente verscheurd. Een nieuwe aannemer is er nog niet, iedereen kan weer inschrijven. Ook het bewuste bouwbedrijf uit Goor. Wel blijft 13 miljoen 13 miljoen. Hoewel dat nu ook niet meer helemaal vaststaat. „Misschien moeten we toch iets met de gestegen prijzen, maar voor nu nog niet.” Diepemaat denkt dat de verbouwing begin volgend jaar kan beginnen, al het voorbereide werk is al gedaan.