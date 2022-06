Verkeerde editie van Tubantia in de brievenbus

Vrouw (93) uit Glanerbrug bestolen van ketting met silhouet overleden dochter: ‘Geld mogen ze houden, als ik sieraden maar terugkrijg’

GLANERBRUG - Het silhouet van haar overleden dochter vereeuwigd in een sieraad. Zo’n 22 jaar lang droeg ze de ketting elke dag, nu is hij ontvreemd. De 93-jarige vrouw uit Glanerbrug is gebroken. Haar meest kostbare bezit is haar afgepakt.

3 juni