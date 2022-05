Verkeersplan Lonneker: ‘Straks 4000 auto’s per dag minder door het dorp’

Bevrij­dings­fes­ti­val in Enschede stijf uitver­kocht, alterna­tief in Volkspark

ENSCHEDE - „De mensen hebben blijkbaar weer zin in een feestje...”, weet woordvoerder Rik van de Merwe. Zijn feest - Bevrijdingsdag Enschede op de Universiteit Twente - is deze donderdag met 15.000 bezoekers stijf uitverkocht. De wachtlijst loopt zelfs al flink op. Een alternatief is te vinden in Het Volkspark.

