Verkiezingen of niet: Twentse chauffeurs in streekvervoer staken vandaag toch

Nieuwe trainer Excelsior’31 weet al welk verjaar­dags­ca­deau hij zaterdag wil

Hij stond afgelopen weekeinde nog langs de lijn in Doetinchem als trainer van DZC’68. Thuis tegen SVL werd het zaterdag 1-1. Het bleek zijn laatste duel als coach van de eersteklasser: Jos van der Veen stapt per direct over naar derdedivisionist Excelsior’31. Aan de Enschedeër de taak om de hekkensluiter te behoeden voor degradatie.