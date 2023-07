Verkoeling en vertier: feestvierders bij In het Volkspark trotseren hittegolf

De schaduwplekken op het terrein zijn vol. Veel bomen, maar ook veel mensen. Organisator Absolutely Fresh had verwacht dat mensen vanwege de hitte later zouden komen, maar in de middag was driekwart van de bezoekers al binnen, net zoveel als vorig jaar. Ze zitten overwegend in de schaduw van de bomen. Op het hoofdpodium staat Rondé, ervoor een meute fans in de zon. Er is geen spatje schaduw.