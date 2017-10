Vernielingen en opstootjes bij klein 'Project X Enschede'

UpdateENSCHEDE - Zo'n 150 jongeren zijn vrijdagavond naar de Enschedese wijk Stroinkslanden gekomen naar aanleiding van een Facebookpagina met de naam 'Project X 2'. Die pagina ging vorige maand rond op het sociale media platform en riep zoveel mogelijk mensen op naar Enschede te komen voor een feest. De sfeer werd rond middernacht grimmiger. Onbekend is nog of er aanhoudingen zijn verricht.

De groep verzamelde zich rond 21.00 uur in de wijk en is rond 23.00 uur de wijk ingetrokken. Politie en ME waren ter plekke. Na half twaalf ontstonden er wat kleine opstootjes in het gebied. Ook is er schade aangericht bij een nabijgelegen tankstation.

Tot grote overlast of incidenten leidde de komst van de 150 jongeren naar winkelcentrum Het Stroink aanvankelijk niet. Wel reed de politie wel door de wijk om een oogje in het zeil te houden. Ook een videowagen van de mobiele eenheid was aanwezig. Rond 23.00 uur verliet een groot gedeelte van de jongeren de plek en trok de groep de wijk in.

De omgeving is door de politie voor verkeer afgezet vanaf de rotonde aan de Vlierstraat en de Knalhuttenweg. De nog aanwezige jongeren zijn weggestuurd door de politie.

Maker Facebookpagina

Volledig scherm Politie zet de weg af waar de jongeren zich ophouden. © Dennis Bakker / News United Het initiatief is overduidelijk gebaseerd op Project X in Haren in 2012, waar zoveel jongeren op af kwamen dat de situatie volledig uit de hand liep. De politie was onlangs nog op zoek naar degene die de Facebookpagina op poten heeft gezet. De naamgever van het evenement was ene Roy Sieljes, maar de echte Roy Sieljes wist van niks. Het account had er alle schijn van nep te zijn.

"Dit jaar organiseer ik natuurlijk project X 2 en verwacht minimaal 50.000 mensen", viel op de pagina te lezen. "Alstublieft mensen laten we met z'n allen zien dat we schijt hebben aan de overheid die onze feestjes wil afpakken in onze mooie jonge jaren en laten we het dunnetjes overdoen."

Vals account

De politie liet later weten dat het inderdaad om een vals account op Facebook gaat. “We onderzoeken wie hier achter zit en wat hier de bedoeling van is”, zei politiewoordvoerder Nanda Redder vorige maand. Een verzoek om het account te laten blokkeren is destijds door de politie ingediend. Dat kon echter niet verhinderen dat er toch een bescheiden groep jongeren vrijdagavond naar de Enschedese wijk is gekomen.

Vernielingen aan het tankstation.