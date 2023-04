Verontruste gelovigen uit Twente praten met kardinaal Eijk: ‘Eindelijk voelen we ons gehoord’

Volgens woordvoerder Gerard Oude Avenhuis van Samen Kerk Samen Sterk, een samenwerkingsverband van katholieke geloofsgemeenschappen in Overijssel en Gelderland, had het gesprek een open en constructief karakter. De kardinaal zou daarbij hebben aangegeven dat vitale kerken in zijn bisdom niet gesloten hoeven te worden en dat sluiting alleen plaats zal vinden na uitvoerige inspraak van de gelovigen.