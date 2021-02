Verpleegkundige Jasmijn (27) gaat naar huis op... ski’s! ‘Ik moest iets bedenken, de bussen reden niet’

GGD Twente blaast vaccina­ties en coronates­ten voor zondag af vanwege winterweer

6 februari ENSCHEDE - Vanwege de aangekondigde hevige sneeuwval met veel koude wind gaan alle test- en vaccinatielocaties in de strijd tegen corona dicht. Ook van de GGD in Twente en de Achterhoek. De GGD zegt haar ‘uiterste best te doen’ om iedereen met een afspraak voor zondag persoonlijk op de hoogte te stellen. Telefonische of per sms. Om zo te voorkomen dat mensen voor niets komen.