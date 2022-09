‘Versufte leerlingen die op een glaasje water de dag door moeten komen’: 40 leerlingen van Het Stedelijk Lyceum in Enschede krijgen de komende weken ontbijt op school

Directeur Maike Warrink-Lotgerink van Het Stedelijk Diekman en Het Stedelijk Alpha deed een oproep op haar LinkedIn-pagina naar aanleiding van het nieuws dat een kind, op school in Rotterdam, was flauwgevallen van de honger. ‘Het is ongelooflijk, maar ook wij merken iedere dag dat onze leerlingen het moeilijker krijgen. Versufte leerlingen die op een glaasje water de dag door moeten komen. Dit is zo heftig om te zien.’

Oproep

Onder het bericht laat Warrink-Lotgerink weten dat er voor de komende vier weken voor veertig leerlingen ontbijt verzorgd wordt dankzij verschillende bijdragen. „Geweldig hoeveel hartverwarmende reacties we al gekregen hebben. Alle hulp is welkom”, zegt ze. „Gelukkig werken we in de gemeente Enschede samen om kinderarmoede aan te pakken, want dit kunnen we als onderwijs niet alleen. Plannen maken is mooi, maar er is nu actie nodig.”