Verwarde Enschedeër voor strafrechter, advocate haalt uit: ‘Zorgsysteem heeft ernstig gefaald’

Kimberley, Ashley, Laura en Patty waren in mei 2000 als meisjes de gulle gevers van troostrij­ke knuffels na de vuurwerk­ramp. Waar zijn jullie nu?

Het is een dikke pil, het lijvige Een knuffel, dat deze week verscheen. Een boek vol foto’s van honderden knuffelbeestjes die Enschede in die donkere dagen na de vuurwerkramp troost moesten bieden. Maar waar zijn de in 2000 veelal piepjonge afzenders van de hartverwarmende kaartjes gebleven?

15 mei