Verzengende brand in Enschede dupeert vijf bedrijven: ‘Dit is een ramp’

met video Autobe­drijf verwoest bij zeer grote brand in Enschede

ENSCHEDE - Een autobedrijf in Enschede is in de nacht van zondag op maandag verwoest door een brand. Het bedrijf was gevestigd in de achterzijde van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer sprak van een zeer grote brand.

7:57