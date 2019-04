Verzet tegen ‘drankserie’ groeit: Grolsch stopt met reclame op Comedy Central

UPDATE Twee Ensche­deërs gewond bij schietinci­dent in Schipbeeks­traat

13 april ENSCHEDE - Twee mannen uit Enschede zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een schietincident. Dit gebeurde aan de Schipbeekstraat. Er is nog niet precies duidelijk wat de aanleiding is. Ook niet of er sprake is van een woningoverval of een andersoortige aanleiding.