Vier verdachten van Enschedese hennepbende langer vast

ENSCHEDE - Vier van de zes verdachten die maandagochtend bij invallen in de Burgemeester Jacobsstraat en in Delden werden opgepakt, blijven sowieso 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter commissaris donderdag bepaald.

Bij de inval in elf panden werden maandag de drie broers Edo-, Sandro- en Pedro R. aangehouden. Edo en Sandro blijven 14 dagen langer vast. Ook Bas M. en Joey J. moeten 14 dagen langer vastzitten. Kelly S. en Pedro R. zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld.

DSI werd ingezet

Bij de invallen waren meer dan 180 mensen van verschillende politieonderdelen betrokken. De Dienst Speciale Interventies (DSI) werd ingezet bij de aanhouding van de verdachten. In de buurt werd in 2019 al een hennepkwekerij met 12.000 hennepstekken aangetroffen. Vorig jaar vond de politie een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in garageboxen. Volgens buurtbewoners in de wijk Boswinkel had het allemaal te maken met de drie broers.

Zo was er ook een inval in snackbar de Haven in Enschede, die wordt gerund door twee broers R.. Ook daar viel de politie maandagochtend binnen, al was daar dinsdagochtend weinig van te merken. Rondom de eetzaak was het druk en de vaste gasten genoten net als anders van hun patatje.

Witwassen

Vermoed wordt dat de eetgelegenheid gebruikt werd voor witwaspraktijken, net als meubelwinkel Perfect Interiors uit Delden, in 2019 opgericht door de partner van een van de verdachten. Tot slot is één van de broers eigenaar van Perfect Fireworks, een vuurwerkwinkel gevestigd in Gronau.