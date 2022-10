Vietnamese wietknippers, Venezolaanse prostituees en een Tubbergse ‘huisslaaf’, uitbuiting komt in Twente vaker voor dan je denkt

Victoria’28 stuurt hele elftal van Yaniek (13) naar huis: ‘Als geen ouder wil helpen, houdt het op’

Yaniek voetbalt sinds zijn zesde bij Victoria’28. Zeven jaar is de Enschedese club zijn thuis en hij heeft er vrienden. Dat is nu voorbij. Zijn team is per direct opgeheven, omdat niemand het wil trainen. „Voor een jongen van 13 is geen plek”, zeggen zijn ouders. „Hij is boos en verdrietig, en wij ook.”

