Vieze mannen op een terras: één sperma-emmer is erger dan honderd gouden gleuven

Wat niet oké is, was het groepje gepensioneerde heren waar ik vorige week per ongeluk vlakbij zat. Het kliekje kalende, buikige mannetjes zat op een terras, at bitterballen en dronk bier. En ze bespraken luidruchtig het nieuws, zoals de Amsterdamse corpsballen die vrouwen sperma-emmers noemen. Deze mannetjes vonden dat bijna allemaal prima. Boys will be boys, zo hoort het onder mannen, vrouwen maken zich druk om niks. En intussen vlogen achteloos grove opmerkingen over vrouwelijke lichaamsdelen in het rond.