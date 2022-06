Vijf opmerkelijke ideeën voor de komende vier jaar in Enschede: van zwembad De Brug tot de Rotterdamse patseraanpak

1. Afvalscheiding blijft (bijna) zoals het is!

Nergens wordt zoveel op gemopperd als op het Enschedese afval. Het ligt waar het niet moet, in bermen en sloten, en verpakkingen in containers doen vinden we ontzettend moeilijk. In het nieuwe coalitieakkoord is het antwoord voor de komende vier jaar: we veranderen niks. Nou ja, niks: de hoeveelheid afval die gratis naar de stort mag wordt verhoogd naar 300 kilo. En het ophalen van grof huisvuil wordt gratis. Wie toch nog rotzooi dumpt, die wordt stevig aangepakt.