Vijf tips na uitzending Opsporing Verzocht in verdwijningszaak Wico van Leeuwen uit Borculo

UpdateENSCHEDE/BORCULO - De politie heeft na de uitzending van tv-programma Opsporing Verzocht vijf tips gekregen over de vermissing van Wico van Leeuwen uit Borculo. De verdwijning van de man is nog altijd een compleet raadsel.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er kort na de uitzending op dinsdagavond vijf tips binnengekomen. „De tips gaan we verder onderzoeken in de hoop meer duidelijk te krijgen over de verdwijning van Wico van Leeuwen. Ook wordt woensdag aanvullend onderzoek gedaan in een woning aan de Heerlijkheidstraat in Borculo.”

Laatste levensteken

Van Leeuwen wordt sinds 17 mei van dit jaar vermist. De laatste keer dat hij werd gezien, even na 17.35 uur op 17 mei, zei Van Leeuwen dat hij in Borculo naar een huis aan de Heerlijkheidstraat zou gaan waar hij op dat moment verbleef. Waarschijnlijk is hij daar inderdaad geweest, maar het is volstrekt onduidelijk wat daarna is gebeurd. Volgens buurtbewoners is er in het betreffende pand geregeld ruzie. Op 28 september deed de politie daar een doorzoeking.

Zijn laatst bekende woonadres is in Borculo. De familie en de politie maken zich grote zorgen over Van Leeuwen, aangezien hij al zo lang geen teken van leven meer heeft gegeven.

Geen vaste verblijfplaats

De politie houdt alle scenario’s open, zo bleek dinsdagavond. Al acht het de kans dat Van Leeuwen nog in leven is zeer klein. Van Leeuwen is voor het laatst gezien aan het eind van de middag op dinsdag 17 mei 2022 in Borculo. Hij komt daar zelf vandaan, al had hij ten tijde van zijn verdwijning geen vaste verblijfplaats.

Van Leeuwen (48) is wel vaker een tijdje ‘van de radar’ geweest, maar deze keer heeft de politie signalen gekregen dat hem iets ergs kan zijn overkomen. Op 12 oktober heeft de politie in een vijver in Eibergen naar Van Leeuwen gezocht, dit naar aanleiding van een tip. Het landelijk team onderwaterzoekingen van de politie is daarbij ingeschakeld. Op 14 september al werd in Borculo een woning aan de Pagendijk onderzocht waar hij zou hebben verbleven.

Buitenland

Ondanks het onderzoek is er nog niets gevonden dat opheldert wat met Van Leeuwen is gebeurd of waar hij mogelijk zou kunnen zijn. „Zo heeft Van Leeuwen wel eens gezegd dat hij plannen had om naar het buitenland te gaan. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij dat zou doen zonder iemand in te lichten”, zegt de woordvoerder.

Tuinonderhoud

Van Leeuwen verdiende geregeld wat geld met tuinonderhoud. Een dag voordat hij verdween, had hij gewerkt bij een vaste klant in Neede. Daar beloofde hij een week later terug te komen. Twee dagen voor die afspraak belt hij vanuit de wijk Wesselerbrink in Enschede. Daarna ontbreekt ieder spoor.

Op zijn Facebookpagina heeft Van Leeuwen op 10 mei van dit jaar voor het laatst een afbeelding geplaatst van een gedicht van Annemarie Lardé. Daarna is zijn social media pagina niet meer bijgewerkt. „We weten vooralsnog niet waar hij is, hoe het met hem is en wat de exacte oorzaak is van zijn langdurige vermissing.”

De politie heeft een team van 20 rechercheurs op de zaak gezet om duidelijkheid te krijgen over wat er met hem gebeurd kan zijn.