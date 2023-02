Violiste Emma uit Enschede terug in de kerk van haar vader: ‘Bach blijft altijd Bach’

Hengelo verlengt subsidie voor advies over zonnepane­len op bedrijven­ter­rein Westermaat

HENGELO - De gemeente wil ondernemers stimuleren om méér zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen. Ondernemers van bedrijventerrein Westermaat kunnen ook dit jaar gebruik maken van de subsidieregeling van 30.000 euro om, als eerste stap, extern advies in te winnen over de mogelijkheid duurzame energie op te wekken via zon op het dak en zo ook energiekosten te besparen.

