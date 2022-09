Vitens verkocht waterleidingen per ongeluk aan Ten Hag en die moet ze nu verplicht teruggeven; gratis

MET VIDEO Escaperoom in een kernreac­tor? Dit willen Twentse eigenaren met miljoenen­park aan de Rijn

KALKAR - Het iconische Wunderland Kalkar is in ‘Twentse handen’. Vliegveld Twente-eigenaar Jan van Eck kocht het park deze maand van Hennie van der Most. Wat treft hij aan op iets meer dan een uur rijden van Enschede? Op bezoek bij 54 hectare aan de Rijn. „We moeten vooral snuffelen.”

30 augustus