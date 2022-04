Vliegende sla en dansen in de keuken: zo gaat het er echt aan toe op de werkvloer bij Brownies & DownieS in Enschede

Grote hoeveel­heid hennepaf­val gedumpt in buitenge­bied van Enschede

ENSCHEDE - Zo'n vijftig zakken met hennepafval zijn in de nacht van zaterdag op zondag gedumpt in het buitengebied van Enschede. Het afval werd zondagmorgen aangetroffen in een natuurreservaat op de hoek van de Zuid Esmarkerrondweg en de Kersdijk.

13:05