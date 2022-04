Vliegveld Twente ziet brood in gebruik van banen voor evenementen: ‘50.000 mensen levert best wat op’

Kan het wel of kan het niet? Dat is de grote vraag bij de marathon­check van het MST

ENSCHEDE - De Enschede Marathon nadert met rasse schreden, maar veel deelnemers zijn allerminst zeker of ze wel klaar zijn voor de ruim 42 kilometer hardlopen. Want die ene voet doet toch wel erg veel pijn tijdens het lopen of die kuitspier lijkt wel heel gespannen te zijn. Om die twijfelaars te helpen, bedacht het MST de marathoncheck. Ruim 80 hardlopers meldden zich donderdagavond.

14 april