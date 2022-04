Vluchtelingen helpen? Deze tips maken van opvang een succes

Zomaar vluchtelingen in huis nemen is niet niks, en je weet ook niet voor hoelang dat nodig zal zijn. Mensen die elke dag jouw badkamer gebruiken, in jouw keuken eten klaarmaken en in de praktijk 24 uur per dag, 7 dagen per week jouw privédomein bevolken, dat vergt geduld en aanpassingsvermogen. En natuurlijk praktische oplossingen.