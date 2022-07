Vluchtelingen zorgen voor bevolkingsgroei in Borne, in Enschede juist minder inwoners

Cijfers per gemeenteENSCHEDE - Het aantal inwoners in Twente en het oosten van de Achterhoek groeit. In bijna iedere gemeente is het inwonersaantal het afgelopen halfjaar gegroeid. De bevolkingsgroei was het sterkst in de gemeente Borne. Enschede telde als enige gemeente op 1 juli minder inwoners dan aan het begin van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Dat de bevolkingsgroei in Borne het grootste is van de hele regio, is een gevolg van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In het voormalige internaat Maria Mediatrix in Borne en het retraitecentrum De Zwanenhof in Zenderen vangt de gemeente oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op.

Volgens de cijfers van het CBS groeide de bevolking in de gemeente Borne in de eerste helft van 2022 met 352 inwoners. Voor een groot deel zijn dat Oekraïense vluchtelingen, blijkt uit cijfers van het CBS. Van 4 februari tot en met 4 juli schreven in totaal 249 Oekraïense vluchtelingen zich in de gemeente Borne in.

Heel Twente groeit, behalve Enschede

Maar Borne is niet de enige gemeente die inwoners erbij kreeg in de eerste zes maanden van dit jaar. In heel Twente kwamen er mensen bij. Ook in het oosten van de Achterhoek woonden op 1 juli meer mensen dan op 1 januari. De groei loopt uiteen van 0,2 procent in Tubbergen en Berkelland tot 1 procent in Hellendoorn. Alleen in Enschede liep het inwoneraantal iets terug, maar deze gemeente blijft met ruim 160.000 inwoners wel het grootst.

Landelijk beeld vergelijkbaar

De bevolkingsgroei is ook zichtbaar buiten Twente en het oosten van de Achterhoek. Landelijk groeide de bevolking het eerste halfjaar van 2022 met zo'n 120.000 mensen. Van januari tot en met juni werden ongeveer 81.100 baby’s geboren en gingen circa 84.200 mensen dood. Zo'n 72.300 mensen emigreerden uit Nederland. Dat zijn aantallen die ten opzichte van andere jaren redelijk stabiel zijn.

Het aantal immigranten lag wel beduidend hoger dan een jaar eerder. In de eerste helft van het jaar verhuisden ongeveer 195.000 mensen naar Nederland. In diezelfde periode vorig jaar waren dat net iets meer dan 93.000 mensen. De meeste immigranten komen uit Oekraïne, gevolgd door Syrië, Turkije, India en Polen.

Natuurlijke aanwas negatief

In het tweede kwartaal van 2022 overleden meer mensen dan er werden geboren. De ‘natuurlijke aanwas’ was daarmee negatief. Volgens het CBS kwam het slechts één keer eerder voor dat de natuurlijke aanwas in het tweede kwartaal negatief was. Dat was in 2020 en dat was het gevolg van de eerste golf van het coronavirus.

