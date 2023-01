Voertuigen worden vooral in deze Twentse plaats gestolen (en in deze juist niet)

In de gemeente Enschede werd vorig jaar 443 keer aangifte gedaan na diefstal van een voertuig. Dat zijn 100 aangiftes meer dan een jaar terug. Het gaat dan vooral om diefstallen van brom- en snorfietsen: 372 stuks om precies te zijn. Met deze cijfers is Enschede in absolute en relatieve zin de gemeente waar de meeste voertuigdiefstallen zijn gemeld.

Ook in de andere twee grote plaatsen in de regio werden relatief gezien veel voertuigen gestolen. In Almelo werd 107 keer aangifte gedaan, in Hengelo 130 keer. Hoewel de absolute aantallen in Rijssen-Holten (11), Borne (22), Losser (9) en Oldenzaal (16) lager liggen dan in de grote steden, worden ook hier relatief meer voertuigen gestolen dan in de rest van Twente en het oosten van de Achterhoek. In de Hof van Twente en Oost Gelre staat je voertuig het veiligst. Daar werd vorig jaar drie keer aangifte gedaan van voertuigdiefstal.