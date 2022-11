Volgens Simo D. heeft justitie de verkeerde man veroordeeld voor aanslagen en hij weet wie het is

Woensdag gaat de strafzaak in de beveiligde rechtbank op Schiphol verder met wellicht het spannendste moment voor de twee hoofdverdachten. Het Openbaar Ministerie (OM) zal dan de strafeis formuleren tegen de twee vermeende kopstukken uit de Twentse onderwereld. Verdwijnen ze voor jaren achter de tralies of is er ergens nog een ontsnappingsclausule?

De openheid van zaken die Simo gaf over zijn rol in de onderwereld. Ja, hij is een boef, zoals hij zelf zegt en ja, hij heeft heel veel geld verdiend met de handel in drugs, maar het OM zit in zijn ogen fout als het gaat om het aansturen van aanslagen op een kapper in Enschede, aanslagen met brandbommen op woningen in Almelo en het schieten op panden met automatische wapens.