Volle tank diesel voor ruim 1000 euro; de Twentse transportsector beleeft ‘rare tijden’

Op plek waar ‘zijn Lenie’ opgroeide, geeft Frans het startsein voor een veiliger Weert­straat in Glane

GLANE - Het gezegde ‘ieder op zijn beurt’ gaat zeker op in de gemeente Losser met haar verspreid liggende dorpskernen. Na verbeteringsprojecten in De Lutte en Overdinkel gaat nu ook in Glane de schop in de grond. Om te beginnen met de herinrichting van de Weertsstraat.

8 maart