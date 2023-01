Volleybal: Apollo 8 klopt Peelpush opnieuw, Krekkers onderuit in topper

Nel is de ruigste kok van Nederland: ‘Wij zijn een volk van kipfilet op een plastic schaaltje’

Mannenverslindster, flipperkast én activist. Praat met chef-kok Nel Schellekens en je belandt van de kliekjes zó in de oosterse rijsttafel, waaraan het enige oosterse is dat alles uit Oost-Nederland komt. Ze kookt met wat overblijft en laat proeven dat dat heerlijk is. Donderdag geeft de Winterswijkse kok een theatercollege in Haaksbergen. Hier een voorproefje, aan de hand van steekwoorden.

