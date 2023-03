Volleybal: Apollo wint van hekkensluiter, Harambee te sterk voor Orion

Mannen, derde divisie A

Apollo 8 – Root Twente’05 3-1 (18-25, 25-22, 25-16, 25-20).

Hekkensluiter Twente'05 begon sterk in Borne en trakteerde Apollo in de eerste set op een ruime nederlaag. De thuisploeg tapte daarna uit een ander vaatje. Het won de tweede set en bracht de stand daarmee op gelijke hoogte. Het was de aanzet naar meer voor Apollo 8. De thuisploeg was in de derde en vierde set de bovenliggende partij en stelde de winst veilig. Komend weekend neemt Apollo, de nummer twee op de ranglijst, het op tegen de nummer drie, Vips. Twente'05 gaat op bezoek bij koploper Set-Up’65.

Harambee – Orion 4 3-1 (25-18, 25-18, 20-25, 25-14).

Harambee had tijdens de inhaalwedstrijd tegen Orion drie sets lang geen kind aan de bezoekers uit Doetinchem. Alleen in de derde set hadden de Enschedese studenten een mindere periode, waarvan Orion profiteerde. Door de overwinning stijgt Harambee naar de zesde plaats op de ranglijst. Komend weekend spelen de studenten tegen Time Out’75, de nummer zeven.