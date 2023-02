Volleybal: derbyzeges voor Devoko en Rivo, Gemini stunt bij koploper en zeldzaam verlies Flevoll

nieuwsupdate Een collecte­soap, online-opnaaiers, zwieren met een rolstoel en dan ook nog eens te weinig gelovigen in Almelo

ALMELO - Als er om acht uur ’s avonds in het donker iemand komt collecteren, en het kan alleen met een pinpas. Of met een QR code. Of je moet maandelijks betalen. Zou u dat doen? Opeens was het collecteren weer in het nieuws deze week. Waren die jongens van de Zonnebloem neppers? Eerst wel en later niet. De grote vraag die achterbleef na de collectesoap was of dat we daar niet gewoon mee op moeten houden. Met collecteren aan de deur. Dit en meer in de nieuwsupdate van deze week.

