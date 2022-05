Voor bloedafname moet je in Twente straks bij Unilabs zijn

Dat betekent dat de 180 laboranten van Medlon, die de 54 prikposten in Twente bemensen, er 60 collega’s van 13 Twentse SHO-prikposten uit de regio bij krijgen. De samenvoeging is een gevolg van de overname van Medlon en SHO door Unilabs, een in bloedafname en -analyse gespecialiseerde multinational die wereldwijd actief is in een vijftiental landen.

Het bloed dat Unilabs straks in zijn in totaal 67 prikposten in Twente afneemt, zal in laboratoria in de ziekenhuizen van ZGT in Almelo en MST in Enschede worden geanalyseerd. Voor de cliënten verandert er verder niets.