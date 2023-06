Voor de vakantie nog even naar de garage? Twentse autobedrijven zitten de komende weken vol

50 miljoen euro in 5 jaar tijd voor aanpak Hengelose scholen: ‘Ik geloof niet dat zo’n school morgen in elkaar dondert’

Voor het aanpassen van scholen aan de eisen van deze tijd wil het college van B en W de komende vijf jaar 10 miljoen euro per jaar investeren. In totaal dus 50 miljoen euro voor de verbetering van schoolgebouwen in Hengelo.