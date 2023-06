Voor de zoetekauwen: Duitse snoepwinkelketen komt naar Enschede

Borne haalt melkkoe van stal om het dorp beter te verkopen als trekpleis­ter

Borne moet zichzelf beter verkopen als dorp voor een leuk dagje uit of om er iets langer te verblijven. Daarvoor is meer geld nodig. Om dat te krijgen haalt de gemeente een melkkoe van stal. De toeristenbelasting. Als laatste in Twente.