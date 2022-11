Voor wereldkampioen Sittah Koene is succes geen illusie: Angels staan hun mannetje bij Kerstcircus in Enschede

netwerken / met video Dit zijn de 39 snelst groeiende bedrijven in de regio; Twente met 4 noteringen in de top 50

AMSTERDAM - Vier Twentse bedrijven staan dit jaar in de top 50 van Het Financieele Dagblad met de snelste groeiers van Nederland. Hoogst genoteerde regionale bedrijf is Unitura uit Rijssen op plek 6. Unitura helpt bouwbedrijven bij renovatiewerkzaamheden in oude panden om beschermde vogels die zich daarin hebben genesteld van de dood te redden.

