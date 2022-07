Voormalig AKI-docent verruilt beeldende kunst voor literatuur: ‘Te mooie zinnen schrap ik, die leiden af’

met video Na vier maanden verdwijnt bezorg­dienst Gorillas alweer uit Enschede: ‘Dit is een harde wereld’

ENSCHEDE - Boodschappenbezorgservice Gorillas heeft zijn laatste dag in Enschede alweer gehad. Na vier maanden gaat de stekker eruit, omdat de dienst niet winstgevend genoeg is. Van dertig medewerkers en de manager is het contract opgezegd. Laatstgenoemde is kritisch. „Ik sta niet achter deze keuze.”

