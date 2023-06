Voormalig Defensie-minister Bijleveld gaat zich hard maken ‘groene topregio’ Twente

Twentse boeren laten piekbelas­ter­mo­del draaien: ‘Al betalen ze me 400 procent, dan nog stop ik niet’

De een wil weten of hij een ‘piekbelaster’ is, om er zijn toekomstplan op aan te passen. Een ander weigert het model in te vullen omdat hij de consequenties vreest. Vijf Twentse boeren over de nieuwste, ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling (die niet overal prioriteit heeft). „Ik vul dat straks wel in, ik heb nog een zieke koe waar ik voor moet zorgen.”