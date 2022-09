Voormalige drukpershal van Tubantia is even een concertzaal: ‘Het wordt één grote muzikale trip’

update Verkeers­cha­os rond Het Rutbeek lost op, weg naar Tuckervil­le filevrij

ENSCHEDE - Rond het Rutbeek in Enschede is zaterdagmiddag een verkeerschaos ontstaan. Duizenden bezoekers zijn op weg naar het festival Tuckerville, sommigen staan al uren in de file. Rond 16.00 uur zijn de files opgelost en is de weg naar het festivalterrein zonder vertragingen te bereiken.

