Voorzitter Military Boekelo uit z'n zorgen om gebrek aan 'eigen' succes: al 51 jaar wachten op Nederlandse winnaar

Moeilijke tijden maar Enschede heeft de zaken op orde: solide begroting en miljoenen extra voor groei, groei, groei

ENSCHEDE - „We hebben jarenlang moeten bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Nu kunnen we investeren. En dat doen we verantwoord, we gaan het niet verbrassen.” Was getekend: wethouder Arjan Kampman.

7 oktober