Vriendengroep van Tim (20) uit Enschede test massaal positief na feest in Aspen Valley: ‘Het is één grote chaos bij teststraat’

Tbs verlengd van Enschedeër die 8-jarige Samiha vermoorde

29 juni ENSCHEDE - De rechtbank heeft de tbs van Geert B. uit Enschede met zeker twee jaar verlengd. B. is in 2010 in hoger beroep tot 15 jaar cel met tbs veroordeeld voor het wurgen van de 8-jarige Semiha uit Deventer. Het is de eerste keer dat zijn tbs is verlengd.