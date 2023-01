Vroeger en nu: moderniseringsdrift in Korte Hengelosestraat in Enschede, smaken verschillen

De bliksemschichten spreken voor zich. Borden met deze tekst werden lang geleden voornamelijk bij overwegen opgehangen, de meeste zijn in de loop van de jaren 60 verdwenen. Op de oude foto hangt er dus nog een, die is dan ook in de jaren 50 gemaakt.

De Korte Hengelosestraat heette toen nog Hengelose Straatweg en is heel herkenbaar, ondanks dat je er toen nog gewoon met de auto in kon rijden. Dat herkenbare straatbeeld komt vooral door de spoorwegovergang die er nog steeds is en het markante hoekpand dat al sinds mensenheugenis een horecafunctie heeft. Vermoedelijk was hier in de jaren 50 Restaurant Royal gevestigd. Boven de straat is een spandoek opgehangen waarop reclame wordt gemaakt voor een muziekfestival.

Vroeger woonhuizen, nu winkels

Tegenwoordig zit restaurant Foodies in het hoekpand met zijn bekende ronde gevel. Een paar andere gebouwen in de toenmalige Hengelose Straatweg staan er ook nog steeds. Zoals het rijtje panden uit het begin van de vorige eeuw. Vroeger waren het hoogstwaarschijnlijk woonhuizen, tegenwoordig zitten er winkels op de begane grond. Boven zijn er vooral studentenkamers.

Een paar grote, karakteristieke panden aan de overkant van het horecaetablissement hebben de moderniseringsdrift van de stad echter niet overleefd. Ze zijn gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor rechttoe rechtaan nieuwbouw met kantoren en appartementen boven commerciële ruimtes. Functioneel, maar of het mooi is? Smaken verschillen, zullen we maar zeggen.

Het markante hoekpand op het Stationsplein heeft nog steeds een horecabestemming.

De spoorwegovergang aan de Hengelose straatweg, nu Korte Hengelosestraat.