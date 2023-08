Vrolijke pup Ohio wacht in het asiel in Enschede op een baasje

indebuurt.nl Eenmalig binnenkij­ken in de matzefa­briek (en andere Enschedese gebouwen waar je nooit komt)

Een kijkje in de fabriek waar de bekende ‘paascrackers’ in de oranje doosjes worden gemaakt? Dat kan tijdens Open Monumentendag. In het weekend van 9 en 10 september kan je binnenkijken in Enschedese gebouwen waar je normaal niet komt. Wij lichten vijf locaties uit.