Vrouw (62) door twee mannen beroofd in Enschede: lichte verwondingen, politie zoekt camerabeelden

Twentse buschauf­feurs leggen woensdag opnieuw hun werkzaamhe­den neer, minder bussen in de regio

ENSCHEDE - Chauffeurs in het streekvervoer leggen woensdag opnieuw hun werkzaamheden neer. Voor de tweede keer in zeer korte tijd, gaan Twentse buschauffeurs staken voor een betere cao. Hierdoor rijden er woensdag in heel de regio minder bussen.

6 juni