Vrouw uit Borne vrijgelaten na gewapende arrestatie op Pathmossingel in Enschede

De drie mannelijke verdachten zitten nog vast, meldt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Het gaat om twee 42–jarige mannen uit Enschede en een 31–jarige man uit Enschede. De 39–jarige vrouw mocht dinsdagavond al naar huis en is volgens de politie geen verdachte meer.

Mishandeling en bedreiging in Almelo

De gewapende arrestatie in Enschede volgde op een incident eerder die dag. Rond half vier ‘s middags kreeg de politie melding van een mishandeling en een bedreiging met een wapen aan de Jacob van Ruysdaelstraat in Almelo. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld in Almelo en welke rollen de verdachten hadden.