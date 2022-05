Waar zitten sekswerkers in Twente? Hulpverlening ziet ze minder en is bezorgd

UPDATE Gemeente Enschede sluit twee horecaza­ken in binnenstad in verband met politieon­der­zoek

ENSCHEDE - De gemeente Enschede heeft vrijdag twee horecagelegenheden in de binnenstad gesloten. De sluiting, op last van locoburgemeester Niels van den Berg, houdt verband met de schietincident en vechtpartij woensdagavond aan de Noorderhagen en de Stadsgravenstraat, beide in het centrum van de stad.

29 mei