Waarom cabaretier Thijs Kemperink Sylvana Simons niet kan uitstaan

Het Roze Ros van Ben Meij­er-Hof steigert nog steeds: ‘In januari weer om tafel met FC Twente’

ENSCHEDE - Hoe gaat het met Het Roze Ros? Twee maanden nadat hij de oprichting van een homosupportersclub van FC Twente opperde, blijft Ben Meijer-Hof hoopvol gestemd. In januari gaat hij weer met de club in gesprek. „Een vereniging met een bestuur laat nog wel even op zich wachten, maar ik ben positief.”

31 december