Waarschuwing uit de onderwereld of toch gewoon een spontane autobrand in Glanerbrug?

De zwartgeblakerde overblijfselen van de luxe BMW X5 staan nog in het parkeervak aan de Veenpluisstraat in Glanerbrug. De plaats is afgezet met rood-wit politielint ten teken dat het hier een plaats delict betreft. Opnieuw, want een jaar geleden ging op nagenoeg dezelfde plek ook al een BMW in vlammen op.