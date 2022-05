Walter van Holland Casino Enschede naar EK voor croupiers: ‘Supertrots dat ik naar Monaco mag’

ENSCHEDE - Walter van Dommelen werd onlangs tweede op het NK voor croupiers in Venlo. Deze maandag vertrekt de croupier van het Holland Casino in Enschede naar Monaco, om daar deel te nemen aan het EK.

Hoe kunnen er een NK en EK voor croupiers gehouden worden?

„Dat is minder ingewikkeld dan het lijkt. Je speelt alleen roulette en blackjack. Je staat achter een speeltafel en daar zit ook een jury bij. Die jury beoordeelt je op je techniek, je controle over het spel en je gastheerschap. Je krijgt allerlei spelsimulaties, soms zijn die heel extreem. Die situaties maak je misschien maar eens in de tien jaar mee. Croupiers uit andere landen zijn vaak heel sterk in de techniek. Wij Nederlandse croupiers blinken juist weer uit in gastheerschap.”

Je werd tweede op het NK. Hoe kijk je terug op die prestatie?

„Ik eindigde met maar 1,5 jurypunt achter de winnaar. Met mensen van het NK heb ik gesproken over wat er beter kan. Je maakt natuurlijk altijd wel wat kleine fouten. Ik ben in ieder geval supertrots dat ik tweede ben geworden en naar Monaco mag, want alleen de beste twee croupiers van Nederland mogen ernaartoe. Ik ga daar mijn best doen en hoop dat het genoeg is.”

Hoe ben je op het idee gekomen om croupier te worden?

„Dat was in mijn studententijd. Op dat moment was ik nog nooit in een casino geweest. Iemand vertelde mij dat er een vacature bij het casino was en dat werken bij Holland Casino wel wat voor mij kon zijn. Ik heb toen eerst in het casino zelf gekeken en daarna heb ik op de vacature gereageerd. Ik had meteen de smaak te pakken en op dat moment was het echt een fantastische bijbaan. Nu ben ik al 6,5 jaar in dienst.”

Wat vind je het leukste aan werken als croupier?

„Ik krijg energie van veel mensen aan de speeltafel. Het werken met gasten vind ik het leukste. Iedere avond is weer anders, omdat je elke keer weer andere gasten aan de tafel krijgt. Daarnaast vind ik het ook leuk om de mensen te entertainen.”

Heb je nog tips voor mensen thuis die ook een goede croupier willen worden?

„De enige tip die ik heb is dat ze gewoon moeten solliciteren. Het lijkt allemaal best moeilijk, maar alles valt te leren. Als je het leuk vindt om met mensen te werken, dan is dit zeker een leuke baan.”